Янукович виступає за розширення соціальних гарантій для вчителів

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ наголошує на важливості соціальних гарантій для вчителів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Варшаві напередодні святкування дня вчителя в Україні.

За словами глави держави, сьогодні багато роботи проводиться для підвищення соціального статусу вчителя: підвищення заробітної плати, пенсії, створення належних умов для роботи.

«Це питання дуже болюче для нашої країни, і воно, безумовно, стримується розвитком економіки і станом економіки нашої держави. Але останні два роки економіка зростає, збільшується бюджет, і дуже важливо, щоб ці кошти витрачалися ефективно», - наголосив він.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що необхідно продовжити реформи в освіті. «Це серйозне питання, якому ми приділяли і будемо приділяти багато уваги. Реформування освіти - це один із пріоритетних напрямків діяльності уряду і це питання закладено в національну програму реформ», - наголосив він.