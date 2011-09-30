Волинські умільці винайшли дитячу іграшку-головоломку

Волинські винахідники винайшли іграшку, яка не поступається іноземним ні за змістом, ні за якістю. «Складанка» – нова головоломка допомагає малечі не лише розробляти рухи, а й розвивати мислення. А головне – вона цілком безпечна.

Нехитру «Складанку» винайшли в селі Милуші біля Луцька Сергій Деркач з колегою. Забавка ніби й проста: у розгорнутому вигляді нагадує пряму лінію. Однак можливості української головоломки значно більші. Завдяки прорізам у кубиках їх можна повертати будь-як, створюючи певні образи.

Спочатку винахідники планували зробити звичайні кубики з буквами й цифрами. Але це не було оригінально. Ідея «Складанки» прийшла несподівано, розповів співавтор розробки Сергій Деркач.

«Споглядаючи на такі дитячі найпростіші іграшки – кубики, на яких найчастіше пишуть цифри, букви, малюють малюнки, розфарбовують у різні кольори, з’явилася ідея, чи можна їх з’єднати, щоб отримати принципово нову іграшку. В процесі реалізації цієї ідеї почали застосовувати певні прийоми. Для того, щоб іграшка була безпечною, вона не повинна мати гострих кутів», – розказав Деркач.

Винахід одразу запатентували, щоб ідею не поцупили за кордоном, а тоді цілий рік експериментували, вигадували нове, поки не зупинились на останньому.

Сергій Деркач наголошує: це не кубик Рубика і не «Змійка», якою діти бавилися років зо 20 тому, а зовсім інша головоломка.

Головною умовою іграшки була її безпека. За деревину обрали вільху, міць і вартість якої не поступається хвої, проте відсутня деревна смола. «Складанка» просочена харчовою лляною олією. Безпечна також і з’єднувальна гумка. Тож немає страху, якщо дитина потягне іграшку до рота. Виріб пройшов тест у «Львівстандартметрології», де його визнали безпечним для дітей, а можливості його чи не безмежні, говорить столяр Володимир Іванов.

«Фігур тут можна скласти дуже багато. Загальнопоширених тільки 16 у найменшому комплекті конструктора. А взагалі можна скласти з більших, і з цього навіть до 50-100 фігур. Це є розвиваюча іграшка, дитина в процесі гри буде видумувати щодня якусь нову фігуру», – говорить Іванов.

Ставити випуск «Складанки» на комерційну основу винахідники наразі наміру не мають. Найперше хочуть своїм коштом забезпечити нею обездолених дітей та інвалідів, і лише згодом запустити в продаж.

Першу партію головоломок уже отримали у Волинському реабілітаційному центрі.

Виріб сертифікований усіма службами і рекомендований дітям від трьох років. «Складанку» вже благословила церква.

Радіо Ера ФМ