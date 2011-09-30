Студентів УКУ навчатимуть викладачі з Італії, Канади та Австрії

10:47, 30 вересня 2011
Освіта
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На відкриті лекції запрошують усіх охочих

Цього року у Школі біоетики Українського католицького університету викладатимуть 13 викладачів з України, Італії, Канади та Австрії, повідомили УНІАН у прес-службі УКУ.

«Ми намагаємося залучити до співпраці фахівців зі сфери, біоетики генетики, молекулярної біології. Окрім занять, у нас також будуть відкриті лекції, на які запрошуємо усіх охочих», – розповів керівник Школи біоетики УКУ о. д-р Ігор Бойко в інтерв’ю студентському радіо «УКУпочці».

На річній сертифікатній програмі з біоетики викладатимуть о. Вальтер Шауп (Австрія), о. Мавріціо Фаджоні (Італія), Володимир Шеремета (експерт у галузі екології), Радмила Гревцова (кафедра біоетики Академії адвокатури, Київ), Ігор Герич (професор хірургії Львівського національного медичного університету), д-р  Юрій Мончак (Канада) та інші.     

Прийом документів на програму триває до 5 жовтня, а 10 жовтня відбудеться інавгурація.

Сертифікатна програма з біоетики стартувала в УКУ 2 роки тому.

«Ми відповідаємо на етичні моральні питання, перед якими дуже часто постають лікарі, медики, провізори, юристи. Це питання пов’язані з науковим, медичними відкриттями, – розповів у інтерв’ю о. Ігор Бойко. – До прикладу, щодо трансплантації органів, абортів, евтаназії тощо. Церква не ставить собі за мету зупинити науковий прогрес, але вона повинна давати певні орієнтири, куди має рухатися наука».

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