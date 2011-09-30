Професія учителя очима українців: результати опитування

Лише кожний п`ятий українець вважає престижною професію вчителя.

Про це свідчать передані агентству УНІАН дані, одержані Інститутом Горшеніна під час опитування «День вчителя в Україні».

За наслідками проведених досліджень експерти Інституту дійшли низки висновків.

Зокрема, більшість громадян України (68,8%) вважає, що країні потрібна реформа шкільної освіти. З них 46,5% відповіли на це запитання «швидше так», 22,3% - «точно так». Не бачать необхідності у реформуванні шкільної освіти близько чверті опитаних (25,7%). З них 20,4% вибрали відповідь «швидше ні», а 5,3% - «точно ні». Важко з відповіддю – 5,5% респондентів.

Близько третини українців (34,6%) не спілкуються зі своїми шкільними вчителями після закінчення школи. Підтримували відносини з шкільними педагогами одразу після закінчення школи, однак зараз не спілкуються з ними – 24,2% опитаних, 20,2% - спілкується з шкільними вчителями і зараз, а 17,8% респондентів спілкувалися тривалий час, але зараз не підтримують зв`язок зі своїми вчителями. Важко відповісти на це запитання 3,2% респондентів.

Більшість українців (74,1%) не вважає професію вчителя престижної. З них більш як третина назвали цю професію не престижною (37,9%) і майже така сама кількість опитаних (36,2%) назвали професію вчителя звичайною. І лише кожний п`ятий українець (20,3%) вважає вчителів представниками престижної професії. Важко відповісти на це запитання 3,5% респондентів.

Більшість українців (72,0%) вважає, що професія вчителя не дозволяє її представникам нормально забезпечити себе матеріально. З них варіант відповіді «швидше ні» обрали 45,2%, «точно ні» - 26,8%. При цьому чверть опитаних (24,5%) вважає, що українські вчителі матеріально забезпечені нормально. З них 17,6% обрали відповідь «швидше так», 6,9% - «точно так». Важко відповісти – 3,5% респондентів.

Поздоровляти вчителів з професійним святом українські школярі та їх батьки будуть квітами (42,6%), грошима (39,2%), кондитерськими виробами (29,2%). Подарують своїм вчителям косметику або парфумерію 22,6% опитаних, побутову техніку планують вручити 4,9%, алкоголь – 4,7%. Відповідь «інше» на це запитання дали 14,3% респондентів, кожний десятий опитаний (10,1%) заявив, що не вітатиме вчителів з професійним святом, а 4,8% - ще не визначилися зі своїми планами з цього приводу.

Телефонне опитування «День вчителя в Україні» проводився Інститутом Горшеніна з 27 по 29 вересня 2011 р. Всього згідно з випадковою вибіркою було опитано 1000 респондентів віком від 18 років, у всіх обласних центрах України, містах Києві і Севастополі. Квотами були регіон мешкання, стать і вік респондентів. Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-3,2%.