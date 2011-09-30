Українці стали усиновлювати вдівічі менше

В Україні знизилася кількість усиновлень. Про це сьогодні заявили в УНІАН учасники прес-конференції, присвяченій Дню усиновлення, який відзначає Україна 30 вересня.

За словами Уповноваженого з прав дитини при Президентові України Юрія ПАВЛЕНКА, у 2010 та за дев’ять місяців 2011 року було усиновлено значно менше дітей-сиріт, ніж у 2009 році, також значно зменшилася кількість дітей, влаштованих у сімейні форми виховання.

“Для порівняння: у 2009 році в Україні усиновили 2351 дитину, за перше півріччя 2011 – 980 дітей. Максимально можливий прогноз по кінцю 2011 року – до двох тисяч дітей. Таким чином, на 400 дітей буде усиновлено менше, ніж у 2009 році. Щодо прийомних сімей і будинків сімейного типу: – у 2008-09 роках було влаштовано у сімейні форми – 2351 дитина, у 2010 р. – 1449 дітей, за перше півріччя ц.р. знайшли у прийомних сім’ях батьків лише 578 дітей. Максимальний прогноз, який дав уряд – близько 1200 дітей. Тобто за два роки майже вдвічі скоротилася кількість сиріт, які знайшли батьківське тепло у прийомних сім’ях”, – наголосив Ю.ПАВЛЕНКО.

За його словами, тенденція щодо кількості осиротілих дітей в Україні за останні 5-6 років не змінюється – приблизно 15 тисяч дітей. “Найбільш “сирітські” області – південні та східні, зокрема, лідирує Миколаївська, далі йдуть Кіровоградська, Донецька, Дніпропетровська. На західній Україні – найменша кількість сиріт. Є також дуже багато випадків, коли родини із західної України усиновлюють дітей з Донецької, Луганської, Дніпропетровської областей,” – повідомив Ю.ПАВЛЕНКО.

Директор Благодійного фонду Ріната АХМЕТОВА «Розвиток України» Анатолій ЗАБОЛОТНИЙ зазначив, що останній рік був важким для усиновлення в Україні. “Основною причиною цього стало те, що Держдепартамент з усиновлення та захисту прав дітей був переведений у режим ліквідації. Це значно уповільнило процеси усиновлення. Для нас це вплинуло на поповнення порталу “Сирітству – ні!” – кілька місяців на ньому не з’являлися дані про нових дітей-сиріт”, – повідомив директор “Розвитку України”

З іншого боку, за словами А.ЗАБОЛОТНОГО, в суспільстві поки не спостерігається широкої підтримки процесів усиновлення.

“Відбувається затягування судів, їх перенесення, держорганами створюються штучні перешкоди. Це, зокрема, факти, коли здоровим дітям приписують широкий спектр неправдивих, недостовірних діагнозів, лякаючи цим потенційних батьків. Ще є проблема стигматизації усиновлювачів та усиновлених. Зокрема, усиновлювачіві часто підозрюють у меркантильності, розповідають страшні історії, не розібравшись до кінця у ситуації. Також часто є проблеми у школах, коли учителі, знаючи, що дитина усиновлена, розповідають про це у класі. Відповідно, змінюється ставлення до такої дитини. У школі дитина відчуває тягар сирітського минулого, стигма працює за повною програмою. Це неправильно та неприпустимо”, – зазначив А.ЗАБОЛОТНИЙ.

Він розповів, що сьогодні існує тенденція, коли дитину “просто не хочуть випускати з інтернатної системи”. “Нам відомі “чудові” випадки, коли у момент першого контакту усиновлювачів та дитини-сироти при цьому присутні семеро вихователей, які, не відпускаючи руки дівчинки, казали: “Але ж ти не зрадиш свій дитячий будинок”. Відбувається такий потужний тиск на дитину, що вона не може з цим впоратися», – зазначив А.ЗАБОЛОТНИЙ.

Він також повідомив, що до Фонду Ахметова часто звертаються потенційні батьки, розповідаючи про факти корупції у процесі усиновлення, називають конкретні факти, прізвища директорів дитбудинків. “Ми повідомляємо про це у ЗМІ. Але якби кожним корупційним випадком зайнялася прокуратура, була б можливість порушити кримінальну справу, дати відповідне визначення цим діям...”, – сказав директор “Розвитку України”.

У свою чергу, Ю.ПАВЛЕНКО звинуватив уряд та відповідальні урядові органи, що пов’язані з питаннями захисту прав дитини-сироти, у бездіяльності.

“Президент України на останньому засіданні Ради регіонів дав чітке доручення і поставив вимогу перед кожним главою обласної державної адміністрації - активізувати діяльність місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення реалізації права дитини на сімейне виховання, насамперед на влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування у прийомні сім’ї або у будинки сімейного типу, під опіку. В Україні є усі законодавчі і нормативні рішення, які гарантують право виховання дитини у сім’ї, доручення Президента. Усе це мало б привести до того, що кожна дитина, яка сиротіє в Україні, одразу мала б знаходити сімейне тепло і затишок”, – переконаний Ю.ПАВЛЕНКО.

Натоміть, повідомив Ю.ПАВЛЕНКО, сьогодні в Україні станом за 9 місяців цього року “з близько 10 тисяч дітей, які осиротіли, втратили батьківське піклування, більш як 3 тисячі дітей влаштовані у інтернатні форми виховання. “Тобто щодо трьох тисяч дітей в 2011 році порушено законодавство, не забезпечено право цих дітей на виховання у сім’ях”, – підкреслив він.