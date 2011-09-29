В 2012 році в Києві передбачено будівництво двох нових дитсадків

У 2012 році в Києві передбачено будівництво двох нових навчальних закладів для дошкільнят – у мікрорайонах на Осокорках та Позняках.

Як повідомляє прес-служба КМДА, про це сказав сьогодні голова столичної міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ під час урочистостей з нагоди професійного свята освітян.

За словами голови КМДА, нині укомплектованість дитсадків столиці становить 112 дітей на 100 місць. Для покращення ж ситуації міською владою вже зроблено конкретні кроки.

Так, за його словами, у поточному році введено в дію 18 дошкільних навчальних закладів, з яких 8 – новобудови.

“Відновлено 10 дитсадків, що тривалий час перебували в оренді. Крім цього, відновлено 96 груп на 1 тис. 920 місць, що рівнозначно 8 дитсадкам. Загалом же мережа дошкільних навчальних закладів розширилась на 4 тис. 220 місць», – розповів О.ПОПОВ.

Відповідаючи на запитання освітян, голова КМДА запевнив, що така робота буде продовжена і у наступні роки, оскільки міська програма відновлення дошкільних навчальних закладів передбачає відновлення 35 дитсадків до 2015 року. Зокрема, відкривається після капітального ремонту дитячий садок в Оболонському районі, через декілька днів – садочок-новобудова та Центр розвитку дитини в Деснянському районі.

За даними КМДА, нині в першій ланці освітньої галузі столиці працює понад 8 тисяч педагогічних працівників, які навчають та виховують майже 93 тис. дошкільнят.

Сьогодні на урочистостях найкращі освітяни міста отримали Почесні грамоти КМДА та нагороди від Головного управління освіти і науки.