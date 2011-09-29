У Києво-Могилянській академії проведуть "Ніч у бібліотеці"

У Києво-Могилянській академії в ніч з 29 на 30 вересня проведуть "Ніч у бібліотеці", інформує "5-й канал".

Захід проведуть в рамках відзначення міжнародного дня бібліотекаря.

"Ніч у бібліотеці" проводять уперше. Програма святкування передбачає проведення семінарів та екскурсії книгосховищем, посиденьки у колі письменників - Оксани ЗАБУЖКО, Андрія ЛЮБКИ та Богдани МАТІЯШ. Насамкінець буде організовано перегляд стрічок-переможців Канського кінофестивалю.

Захід проводять для студентів і випускників Могилянки. Квитком для проходу буде книга.

Як зазначила директор наукової бібліотеки Києво-Могилянської академії Тетяна ЯРОШЕНКО, якщо цьогорічна "Ніч у бібліотеці" буде вдала, то буде повторюватися і у наступному році.

“Але чи буде цікава, чи буде потрібно, чи буде необхідність в повторенні, необхідність в таких акціях? Щоб це не перетворилося в атракцію, або хостел для тих, хто запізнився на останнє метро", - додала вона.