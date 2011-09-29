Європейські міністри у Лісабоні обговорюють здоров'я дітей

Сьогодні в Лісабоні розпочала роботу 9-та міністерська конференція Ради Європи на тему «Дружня дитині охорона здоров`я: будуємо здорове майбутнє для і разом з дітьми».

Як передає кореспондент УНІАН, конференція, розрахована на два дні, планує прийняти спеціальну декларацію, а також обговорити підходи до створення дружньої до дітей медицини.

У своєму вступному слові на конференції заступник Генерального секретаря Ради Європи Мод Де БУР-БУКІКІО відзначила, що на сьогодні в усьому світі права дітей на якісну охорону здоров`я далекі від того, щоб бути гарантованими.

«Навіть в Європі сьогодні багато дітей позбавлено доступу до хорошої охорони здоров`я», - сказала вона.

За її словами, ця проблема має розв`язуватися, особливо в контексті того, що дітям, часто потрібно набагато більше, ніж стандартна охорона здоров`я.

У конференції бере участь міністр охорони здоров`я України Олександр АНІЩЕНКО.