Мінфін обіцяє підвищити стипендії студентам

У 2012 році Міністерство фінансів має намір для студентів підвищити стипендії. Про це повідомили у прес-службі відомства.

У Мінфіні нагадали, що розмір мінімальної академічної стипендії для студентів ВНЗ III-IV рівнів акредитації становить 530 грн, студентів ВНЗ I-II рівнів акредитації — 400 грн, учнів професійно-технічних навчальних закладів — 200 грн на місяць.

В кінці 2011 року розмір стипендії з урахуванням індексації складе у ВНЗ III-IV рівнів акредитації — 732 грн, у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації — 553 грн, професійно-технічних навчальних закладах - 276 грн на місяць.

У 2012-му, як і в поточному році, стипендії будуть збільшуватися на суму індексації.

До кінця 2012 року розмір стипендії з урахуванням індексації складе у ВНЗ III-IV рівнів акредитації — 787 грн, вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації — 594 грн, професійно-технічних навчальних закладах — 297 грн на місяць.

ZN.UA