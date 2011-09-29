В Іспанії відкрився перший гастрономічний університет (фото)

Наслідний принц Феліпе і принцеса Летиція урочисто відкрили перший гастрономічний інститут країни в північно-іспанському приморському місті Сан-Себастьян.

На будівництво університету, за даними ЗМІ, було витрачено 17,1 млн. євро. Вищий навчальний заклад примикає до університету Mondragуn і розміщується в будівлі, що зовні нагадує стопку тарілок.

Навчання в університеті проводитимуть кухарі вищого класу, які користуються відмінною репутацією. Після закінчення видаватиметься університетський диплом за фахом «гастрономія і кулінарні мистецтва», повідомляє News.

В ході навчання студенти вивчатимуть управління гастрономічними підприємствами вищого класу і удосконалюватимуть свої уміння як кухарів.

«Іспанські кухарі – кращі в світі», – сказав на відкритті принц Феліпе. – «У околиці Сан-себастьяна стільки ресторанів, відмічених зірками Michelin, як ніде більше».

Euromag.ru