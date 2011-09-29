Британські студенти зірвали промову принцеси Анни

Студенти Единбурзького університету намагалися зірвати промову принцеси Ганни, яка відвідала навчальний заклад, оскільки є його головою.

Інцидент відбувся під час візиту принцеси Анни, дочки королеви Великобританії Єлизавети II, в Единбурзький університет.

Студенти спробували зірвати промову принцеси на знак протесту проти підвищення плати за навчання. Під час виступу королівської персони у відкритому залі Старого університетського коледжу з`являлися гасла «Якщо ви можете дозволити собі запросити принцесу, то і сплатити отримання мого ступеня теж», спрямовані, очевидно, до керівництва навчального закладу. Також чулися крики і музика.

Принцеса була обрана на роль голови університету зовсім недавно, замінивши на посту свого батька, герцога Единбурзького Філіпа, що був головою з 1953 року.

У цьому навчальному році Університет Единбургу підвищив британським студентам, що приїхали не з Шотландії, плату за навчання до 9 тис. фунтів (10,3 тис. євро) в рік. Таким чином, за весь період навчання студенти повинні віддати 36 тис. фунтів (41,4 тис. євро), повідомляє Daily Telegraph.

Euromag.ru