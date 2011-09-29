Учені: чоловікам необхідно мати дітей

Відсутність дітей у чоловіків значно підвищує ризик смерті від серцево-судинних захворювань.

Як повідомили американські дослідники зі Стенфордського університету, за наявності хоча б однієї дитини, такий ризик знижується, пише The Daily Mail.

Учені досліджували дані 135 000 чоловіків, членів одного із товариств пенсіонерів. База даних містила інформацію про стан їхнього здоров`я та змінах у ньому протягом 10-ти років.

Дослідники фіксували причини смертності серед учасників і намагалися встановити, як наявність чи відсутність дітей вливала на тривалість життя учасників дослідження.

Так, протягом 10-ти років близько 10% учасників померли. З них близько 20% - від серцево-судинних захворювань.

Врахувавши усі супутні фактори (паління, вживання алкоголю, вагу та ін.), вчені дійшли висновку, що відсутність дітей підвищувало ризик смерті від серцево-судинних захворювань.

Вчені вважають, що такий зв`язок може бути пояснений двома причинами. По-перше, нездатність мати дитину, можливо, пов`язана із гормональними порушеннями в організмі, що у свою чергу впливають на стан серця та судин.

По-друге, чоловіки, у яких є діти, ведуть, як правило, здоровий образ життя.

Українська правда