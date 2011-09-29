Пінчук приймає заявки від студентів на стипендії

1 жовтня розпочинається прийом заявок від студентів, які бажають взяти участь у щорічному загальнонаціональному конкурсі Стипендіальної програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука.

Як повідомили УНІАН у Фонді Пінчука, прийом документів та on-line реєстрація на сайті програми zavtra.in.ua проходитимуть до 25 жовтня 2011 року.

Стипендіальна програма «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука є першою приватною загальнонаціональною програмою з підтримки талановитої молоді. Її головна мета - сприяти формуванню та зміцненню нового покоління інтелектуальної та ділової еліти країни.

Участь у відкритому всеукраїнському конкурсі можуть взяти всі студенти 3-6 курсів денної форми навчання українських вищих навчальних закладів 4-го рівня акредитації та ВНЗ-партнерів програми. Критерії відбору – високий рівень фахових знань, самостійна наукова робота, лідерські, комунікаційні та творчі здібності.

На сьогодні Програма охоплює всі регіони України, а кількість вищих навчальних закладів, що стали партнерами «Завтра.UA» за п’ять років існування, збільшилась з 11 до 75. За цей час стипендіатами Програми стали понад 1 тис. 400 осіб.

Стипендіати «Завтра.UA» отримують від Фонду щомісячну стипендію розміром 942 грн. протягом року, підтримку індивідуальних ініціатив, що мають творчий, науково-дослідницький та соціально-економічний характер; залучаються до участі у спільних соціальних проектах з фінансовою та організаційною підтримкою Фонду. Також стипендіати відвідують щорічний Молодіжний форум «Завтра.UA», який відбувається в Києві; беруть участь у зустрічах Ялтинської Європейської Стратегії, публічних лекціях з провідними представниками бізнесу, політики та культури, долучаються до проектів Фонду та PinchukArtCentre.

За підтримки Фонду Віктора Пінчука стипендіати розробили та успішно реалізували понад 50 соціальних проектів. Зокрема, проект «Заповідник» (благоустрій та облаштування природних заповідників та історико-культурних комплексів України), «Всеукраїнська аграрна літня школа» (програма навчальних курсів та практичних занять для студентів-аграріїв), «Мистецька Майстерня» (проведення майстер-класів для дітей з різних видів народного мистецтва) та низка інших ініціатив з культурного виховання, пропагування здорового способу життя, розвитку інтерактивних комунікацій тощо.

Дізнатись більше про програму та умови участі в конкурсі можна на сайті: www.zavtra.in.ua