Освітянам Тернополя на виплату зарплат бракує 8,2 млн. грн.
Розрахунки до кінця року
Освітянам Тернополя на виплату зарплат до кінця року бракує 8,2 млн. грн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні міськвиконкому повідомила заступник начальника міського управління освіти з фінансових питань Галина ОРИЩУК.
За її даними, ця сума складає місячний фонд зарплати освітян міста.
Вона також повідомила, що галузь освіти на цей рік була профінансована лише на 83%.
«Потреба галузі складала 246 млн. грн., ми недоотримали 43 млн. грн. На капітальні видатки держава взагалі не виділила коштів у бюджеті, тому ремонти доводилося проводити за кошти міського бюджету та батьків», - сказала Г.ОРИЩУК.
Вона також повідомила, що з метою економії коштів цього року переважна більшість педагогів уже сходила у двотижневу відпустку за власний рахунок. Окрім цього, у навчально-виховних закладах орієнтовно на 10% зменшено кількість адміністративних посад.
«Загалом за 8 місяців нам вдалося зекономити 8 млн. грн. Однак починаючи з 1 вересня було переглянуто штатний розпис, в якому, відповідно до нових норм, закладено збільшення окладів усіх педпрацівників на 20%», - повідомила Г.ОРИЩУК.
Вона уточнила, що 8,2 млн. грн. бракує із врахуванням збільшення окладів освітян з 1 вересня.
«З метою економії також окремі гуртки та факультативи в школах розпочнуть діяти з 1 листопада або з 1 жовтня, а деякі взагалі не проводитимуться. Зроблено це для того, щоб зменшити витрати на зарплату педпрацівників», – додала заступник начальника міського управління освіти Раїса САУЛЯК.
При цьому у розмові з кореспондентом УНІАН вона зауважила, що на брак коштів на зарплату, зокрема, вплинуло і те, що у січні 2011 року із бюджету на 2011 рік було виплачено зарплату вчителям за грудень 2010 року, оскільки наприкінці 2010 року казначейство блокувало гроші і не пропускало платіжки.
«Відповідно, якщо не вдасться зекономити настільки, як потрібно, і коштів на зарплати таки не вистачатиме, то на крайній випадок може повторитися ситуація цього року, коли зарплату за грудень буде виплачено у січні наступного року», – сказала Р.САУЛЯК.
Довідка УНІАН. Загалом у Тернополі працює 81 навчально-виховний заклад (включно з дошкільними). У них працюють близько 5 тис. педагогів.