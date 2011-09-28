Депутати Полтави виділили педагогам міста 2,8 млн. грн.

Депутати Полтавської міської ради виділили педагогам до їхнього професійного свята 2,8 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене 27 вересня на позачерговій сесії міськради.

Ці кошти виділено на матеріальну допомогу педагогам у рамках програми «Турбота».

«Це подарунок до Дня вчителя», - наголосив міський голова Полтави Олександр МАМАЙ (День відзначається в першу неділю жовтня – УНІАН).

У рамках програми соціального забезпечення і соціального захисту населення «Турбота» матеріальну допомогу одержать 5 тис. 890 працівників освіти.