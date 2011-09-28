Ректорів попередили про їх відповідальність за виплату стипендій

Міністерство освіти звертає увагу ректорів вищих навчальних закладів на їх персональну відповідальність за своєчасну виплату студентських стипендій.

Про це йдеться у листі профільного міністерства до керівників вищих навчальних закладів I-ІV рівнів акредитації, повідомляється на сайті Міносвіти.

У листі наголошується, що до міністерства надходять звернення від студентів, представників всеукраїнських молодіжних та студентських організацій щодо затримання виплат або виплат студентських стипендій не в повному обсязі.

У зв’язку із цим в профільному відомстві зазначили, що розмір та порядок виплати студентських стипендій та їх обов’язкова індексація визначені урядовими постановами №882 та №165.

Як заявив координатор громадської ініціативи «Студентський захист» Андрій ЧЕРНИХ, на сьогоднішній день студенти вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації повинні отримувати стипендію в розмірі 720 грн. (530 грн. + 190 грн. – індексація 36,7%, підвищена стипендія - 802 грн. (590 грн. + 212 грн. - індексація).

«У випадку отримання студентами менших сум вони можуть звертатись до громадської ініціативи «Студентський захист» та Національного студентського союзу», - сказав А.ЧЕРНИХ.

За результатами отриманої інформації від студентів Національний студентський союз та громадська ініціатива «Студентський захист» направить відповідні звернення до Генеральної прокуратури України для прийняття рішень відповідно до чинного законодавства України, повідомили УНІАН у Громадській ініціативі «Студентський захист».