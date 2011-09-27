У Москві проводять анкетування для відкриття українського класу

У Москві проводиться анкетування батьків для відкриття українського класу у 2012/2013 навчальному році

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили організатори відкриття українського класу в Москві.

“Зараз робоча група з відкриття українського класу в Москві за підтримки Посольства України, українських громадських організацій та Міністерства освіти України проводить анкетування батьків, які бажали б навчати дітей української культури в рамках базової шкільної програми”, - йдеться у повідомлені.

Організатори пояснили, що мета анкетування - обрати найбільш зручно розташовану школу та визначитись за нахилом (лінгвістичний, математичний і т.п.) для відкриття класу в 2012/2013 навчальному році.

Всі охочі можуть заповнити анкету на сайті http://clck.ru/LamP

Окрім того, організатори відзначають, що на сьогоднішній день в Москві діти шкільного віку мають можливість вивчати українську мову та предмети українознавчого циклу в групі україністки Московського міського палацу дитячої (юнацької) творчості на Воробйових горах, Українській недільній школі ім. П.Поповича.

Водночас, у зв’язку з відсутністю загальноосвітнього навчального закладу, де вивчення української мови і літератури та предметів українознавчого циклу здійснювалося б на постійній основі і за програмами, погодженими міністерствами освіти і науки України та РФ, розпочато роботу з метою відкриття української школи або класу на базі одного з навчальних закладів м. Москви.

Відзначається, що учні української школи (класу) матимуть можливість вивчати не лише українську мову і літературу, історію України, а й отримувати знання про її культуру, традиції та сучасне життя. Така навчальна установа стане своєрідним освітянським та культурним осередком для етнічних українців, росіян та представників інших національностей.

Після закінчення навчання випускники отримають документи про освіту державного зразка як Російської Федерації, так і України, які надаватимуть їм право на вступ до вищих навчальних закладів в обох країнах.

Окрім того повідомляється, що відповідно до міжнародних зобов’язань України, передбачених міжнародними договорами та загальнодержавними програмами, щорічно іноземцям надається можливість здобувати вищу освіту в Україні за рахунок державних стипендій. При цьому, основною умовою для їх отримання є знання української мови на рівні, достатньому для здобуття освіти у вищих навчальних закладах України.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2011 року міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро ТАБАЧНИК висловив сподівання, що перші українські класи у гімназіях Москви і Санкт-Петербурга відкриються 1 вересня цього року. За словами Д.ТАБАЧНИКА, велися переговори з департаментами освіти двох російських міст, щоб визначити авторитетні гімназії для відкриття українських класів.

3 червня міністр освіти і науки РФ А.ФУРСЕНКО заявив, що його відомство підтримує створення українських гімназій у Москві та Санкт-Петербурзі. Водночас, під час зустрічі з українською громадою 15 червня А.ФУРСЕНКО заявив, що українська діаспора в РФ також має нести відповідальність за наповнення українських шкіл у Москві і Санкт-Петербурзі.

22 вересня ц. р. Надзвичайний і Повноважний посол України в Росії Володимир ЄЛЬЧЕНКО повідомив, що пасивність української громади не дозволяє відкрити українські класи у Москві. За його словами, станом на 1 вересня, незважаючи на активну інформаційну кампанію, поступила лише одна заява від батьків про навчання в українському класі.

24 серпня міністр уряду Москви, керівник департаменту освіти російської столиці Ісаак КАЛИНА повідомив, що у Москві не відкриватимуться українські класи з 1 вересня через відсутність школярів. «Ми готові відкрити класи з будь-якою мовою (навчання), коли є відповідні заяви від батьків», - сказав І.КАЛИНА. Відповідаючи на уточнююче запитання УНІАН, чи є такі заяви, він заперечливо похитав головою.