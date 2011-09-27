Сільська школа потрапила у «Книгу рекордів України»

Днями під час святкування Дня села Оженин Острозького району Рівненської області педагогічний та учнівський колектив Оженинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 встановив рекорд, який засвідчений Національним проектом «Книга рекордів України» - створення найбільшої піраміди з кулькових ручок.

Як повідомляє сайт МОНмолодьспорт, висота піраміди склала 3 метри. Для цього було використано 1 тисячу 627 кулькових ручок, загальна протяжність їх викладання складає 228 метрів. Ці показники засвідчив представник «Книги рекордів України», заслужений діяч мистецтв України Віталій ІВАНИЦЬКИЙ, який в урочистій обстановці вручив диплом директору школи Ніні ДРОЗД.

Дипломом національного проекту також було відзначено територіальну громаду місцевої сільської ради (сільський голова Володимир Ярошик, секретар Алла Дика), яка допомогла в організації акції.

Проект для встановлення рекорду розробив колишній випускник школи, член Національної спілки журналістів України, кореспондент газети «Перспектива» Хмельницької АЕС Олександр Шустерук, який є автором чотирьох проектів для «Книги рекордів України». Цьогоріч за його сприянням до «рекордного» національного проекту потрапив Національний університет «Острозька академія», студенти якогопрезентували найбільше письмове вшанування історії української пісні (1 кілометр 155 метрів).