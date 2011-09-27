В Україні планують відкрити музей Сервантеса

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН обговорить з міністром освіти і науки України Дмитром Табачником питання відкриття в Україні музею Сервантеса.

Про це він сказав під час зустрічі з делегацією Парламентської робочої групи Іспанія-Україна Генеральних кортесів Королівства Іспанія.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, розвиток всебічного співробітництва з Іспанією, в якому останнім часом спостерігаються позитивні зрушення, є дуже важливим для України.

«Ми реально оцінюємо вагу Іспанії у європейських справах, сподіваємося на підтримку нею України і вдячні за готовність іспанських партнерів надавати допомогу у наближенні України до Європейського Союзу», - сказав голова ВР. Він висловив сподівання, що «цей візит делегації групи дружби активізує наш діалог на різних рівнях, перш за все - на парламентському», і після обрання нового складу Конгресу депутатів Іспанії, відбудеться візит голови нижньої палати іспанського парламенту в Україну.

В.ЛИТВИН висловив зацікавленість у поглибленні торговельно-економічного співробітництва з Іспанією, рівень якого може бути значно вищим: загальний обсяг обміну товарами і послугами між Україною та Іспанією за перше півріччя ц.р. становить майже 811,2 мільйона доларів США, хоча і зріс, порівняно з таким же періодом минулого року, вдвічі. Він позитивно відзначив той факт, що саме іспанська компанія виграла тендер на розробку техніко-економічного обґрунтування Національного проекту спорудження терміналу скрапленого газу, «а вартість цього проекту оцінюється у 1,5 млрд. доларів».

Своєю чергою, парламентарії з Іспанії висловили готовність «всебічно підсилювати, розвивати і покращувати зв’язки з Україною, запевнивши при цьому українську сторону, що «підтримка України з боку парламенту Іспанії не залежатиме від результатів парламентських виборів, які відбудуться там 20 листопада». Водночас гості висловилися за необхідність вироблення в Україні такої законодавчої бази, яка б забезпечила «юридичну безпеку тим фірмам, які вкладатимуть інвестиції в українську економіку».

Сторони обговорили гуманітарну складову двосторонніх відносин. Зокрема, гості висловилися за поширення практики ширшого вивчення в Україні іспанської мови та відкриття музею Сервантеса.

В.ЛИТВИН пообіцяв, що найближчим часом обговорить цю пропозицію з міністром освіти і науки України, і звернув увагу на те, що у Національному університеті України ім. Т.Шевченка викладання і вивчення іспанської мови здійснюється на високому рівні.