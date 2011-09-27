Педагога підозрюють у розбещенні неповнолітніх

У Харківській області правоохоронці затримали працівника освіти за підозрою у розбещенні неповнолітніх.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України, встановлено, що чоловік протягом останніх 1,5 року у своєму помешканні вступав у неприродний статевий зв’язок із неповнолітніми хлопчиками. Також чоловік фотографував дітей та примушував неповнолітніх займатися сексом між собою. Приблизна кількість потерпілих – 15 осіб.

За цим фактом порушено кримінальну справу за ч.1 ст. 153 КК України (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до п’яти років. Підозрюваний затриманий в порядку статті 115 КПК України.