У США розпочався Тиждень заборонених книг

У США 24 вересня почався Тиждень заборонених книг, який проводить Американська бібліотечна асоціація на захист вільного читання (ALA). Як пише The Los Angeles Times, упродовж тижня на території країни відбудеться кілька заходів на підтримку відкритого доступу до найрізноманітнішої літератури.

Шкільні ради американських округів періодично забороняють твори, які, на їхню думку, містять елементи насильства і опис відвертих сексуальних сцен. Книги можуть виключити зі списку шкільної літератури, списку позакласного читання або вилучити їх з бібліотек. Ініціаторами заборони іноді виступають батьки учнів.

Часто під заборону підпадають твори відомих авторів: влітку 2011 року, наприклад, в окрузі Міссурі в школах заборонили читати роман Курта ВОННЕГУТА "Бійня номер п`ять, або Хрестовий похід дітей", а "Норвезький ліс" Харукі МУРАКАМІ зник зі списку рекомендованих до читання книг у штаті Нью-Джерсі.

Як відзначає видання, останні роки перелік літератури, неугодної шкільним бібліотекам, очолювала дитяча книжка "Із Танго їх троє" (And Tango Makes Three), що розповідає про гомосексуальну пару пінгвінів, які взяли на виховання пташенята.

За даними Reuters, перед початком Тижня заборонених книг державна бібліотека Чарльтон у штаті Массачусетс зняла заборону на книгу Марка Твена "Щоденник Єви". Це видання вилучили з бібліотеки в 1906 році через ілюстрації, що зображають голу Єву.

Тиждень заборонених книг проводиться щорічно з 1982 року в останній тиждень вересня, передає Лента.ру. Активісти ALA борються з цензурою і заборонами, наголошуючи, як важливо мати кожному читачеві свою точку зору на літературний твір.

В американських школах також проводиться програма ALA "Заборонена книга" про допустимі межі свободи слова. Учні вивчають твори, які будь-коли заборонялися або намагалися заборонити, і пишуть твір про те, чи треба було це робити.