14 тисяч випускників профтехучилищ не працевлаштовано

Генеральною прокуратурою України внесено подання до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України з приводу не працевлаштування 14 тисяч випускників професійно-технічних навчальних закладів, в тому числі майже 200 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Про це йдеться в повідомленні відділу зв`язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, розміщеному на сайті ГПУ.

Як зазначається в повідомленні, виявлено порушення прав випускників професійно-технічних навчальних закладів, які навчалися за державним замовленням, на працевлаштування за набутою професією. Найбільше таких порушень виявлено у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській областях.

В ГПУ також повідомляють, що непоодинокими є випадки порушення прав неповнолітніх на отримання заробітної плати, незаконної вимоги коштів за проходження виробничої практики. Зокрема, прокурором м. Макіївка Донецької області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.183 Кримінального кодексу України стосовно майстра виробничого навчання професійного ліцею комунального господарства і побуту, який отримував від учнів кошти за проходження ними виробничої практики. Справа розглядається судом. В повідомленні зазначається, що на подібні порушення реагували прокурори у Луганській, Миколаївській, Тернопільській та Херсонській областях.

Генеральною прокуратурою України внесено подання до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. “За результатом розгляду якого Міністерством розроблено заходи, спрямовані на усунення виявлених порушень та притягнуто до відповідальності 22 винні службові особи”, - сказано в повідомленні ГПУ.