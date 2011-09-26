На Тернопільщині організовують курси для екскурсоводів

На Тернопільщині до Євро-2012 організовують курси для екскурсоводів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, організація курсів зумовлена тим, що на наступний рік очікується потреба у збільшенні кількості фахівців туристичного супроводу, які б могли надати сучасні якісні екскурсійні послуги у населених пунктах, а також надати вичерпну дорожню інформацію, яка б могла цікавити туристів.

Організовують курси управління з питань туризму облдержадміністрації спільно з інститутом туризму Федерації профспілок України. Триватиме навчання 6 місяців, в його рамках передбачені зокрема виїзди на маршрути, розробка власних маршрутів та їх акредитація. Після закінчення навчання слухачі курсів, які успішно здадуть іспити, отримають сертифікат про фахову підготовку, який надаватиме право проводити екскурсії на території області.

Приймають на курси лише тих людей, у яких вже є вища освіта.