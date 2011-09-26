Грецькі студенти захопили телеканал

Група з приблизно 60 активістів студентського руху захопила в неділю ввечері студію центрального телебачення Греції NET в той момент, коли в ефір виходили новини, передає Газета.Ru.

Випуск новин було несподівано перервано після того, як у студію проникли десятки людей, які заявили, що вони є членами студентського руху. Активісти вимагали прямого ефіру, щоб виступити з вимогами до уряду щодо нового закону про вищу освіту, який вони вважають таким, що порушує права студентів.

Керівництво телеканалу провело з нападниками переговори. Менеджери телебачення пропонували активістам передати їм свої вимоги у письмовій формі для зачитування в ефірі, тоді як самі активісти добивалися прямого ефіру. В результаті сторони зійшлися на тому, що прокламацію буде зачитано і передано у відеозаписі.

Менеджмент каналу також повідомив про захоплення студії в поліцію, і до будівлі прибув загін поліцейських. Активісти мирно покинули будинок телебачення, про затримання інформації не надходило.