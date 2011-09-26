Школярів вчитимуть заощаджувати енергоресурси

У Житомирі вперше в Україні запроваджено українсько-нідерландський проект «Молоді та енергоощадливі», який має на меті навчити дітей ощадливо ставитись до використання енергоресурсів та допомогти у формуванні свідомої учнівської молоді.

Як передає кореспондент УНІАН, у презентації проекту взяли участь керівники міста та області, керівники проекту, Надзвичайний та Повноважний Посол Нідерландів в України Пітер Ян ВОЛТЕРС, а також учні житомирських шкіл.

За словами авторів проекту, його суть у полягає утому, що школярі переглядатимуть на уроках спеціальні мультфільми про те,як заощаджувати електроенергію, та проводитимуть рольові ігри.

«Діти 8-12 років найбільше цікавляться всім новим і мають силу впливу на батьків і друзів», - зазначили автори під час презентації проекту.

«Подивившись мультфільми про ведмедика Бу, які містять сюжети про збереження електрики, про вимикання приладів, у яких немає зараз потреби, діти розкажуть про це батькам, і самі будуть заощаджувати електроенергію. Таким шляхом ідуть країни Європи – серіал про ведемедика Бу дивляться діти у 20 країнах, його перекладено 18-ма мовами світу»,- сказав голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Микола ПАШКЕВИЧ.

Найближчим часом планується впровадити проект у всіх українських школах.