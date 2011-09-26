Табачник порівняв себе з Бушем і Берлусконі
Міністр вважає витівку сутдентки хуліганством
Витівка студентки першого курсу Києво-Могилянської академії нікому нецікава і не може бути предметом обговорення.
Про це заявив міністр освіти Дмитро Табачник в ефірі одного з українських телеканалів..
"Хуліганство не має політичних поглядів. Це просто хуліганство. Коли кидали у Буша черевиком, коли мармурової статуеткою жбурляли у Берлусконі", - заявив міністр.
Нагадаємо, 22 вересня активістка мистецького об`єднання "Братство святого Луки", студентка першого курсу факультету гуманітарних наук Києво-Могилянської академії Дарина Степаненко в ході саміту міністрів освіти СНД вдарила по обличчю букетом квітів Дмитра Табачника.
Степаненко затримала міліція і доставила в дитячу кімнату міліції, оскільки нападниці ще не виповнилося 18 років. Пізніше Головне управління МВС України в Києві зобов`язало студентку з`явитися до суду.