Табачник: Європа підтримує освітню політику в Україні

Міністр освіти і науки України Дмитро ТАБАЧНИК вважає, що Європа підтримує освітню політику в Україні.

Про це він заявив в ефірі "Шустер-Live".

"Всі кроки, які робить на сьогоднішній день українська освітня система, підтримуються Європою і визнані правильними", - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Міністр також додав, що Рада Європи завершила роботу на документом "Мовна освітня політика в Україні". "Це офіційний документ Ради Європи і в ньому позитивні оцінки того, що Україна надає можливість національним меншинам вивчати рідну мову тощо", - сказав він.

При цьому Д.ТАБАЧНИК наголосив, що інцидент, який стався зі студенткою з квітами, нікого не цікавить. "На мою думку, перш за все, хуліганство не має політичних поглядів, яким би воно не було націоналістичним, радикальним, ліворадикальним - це просто хуліганство", - сказав міністр. При цьому він додав, що, працюючи в політиці, завжди маєш бути готовим до неприємностей. "Ти пішов у політику, будь готовий до неприємності. Граєш у футбол, будь готовий, що представник іншого клубу буде не дуже делікатний на полі", - наголосив Д.ТАБАЧНИК.