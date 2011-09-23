Томенко ініціює перевірку використання коштів на видання підручників

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО просить прокуратуру та Рахункову палату перевірити ефективність використання коштів Державного бюджету України, передбачених на видання, придбання, зберігання і доставку підручників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів в 2011 році.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі М.ТОМЕНКА.

Зазначається, що з огляду на звернення журналістів та громадських діячів, сьогодні головою Верховної Ради Володимиром ЛИТВИНОМ був оголошений запит до прокуратури та Рахункової палати щодо перевірки ефективності використання бюджетних коштів на видання підручників для учнів загальноосвітніх навчальних закладів в 2011 році, підготовлений М.ТОМЕНКОМ.

У своєму запиті М.ТОМЕНКО звернув увагу на те, що з бюджету України 2011 року на «видання, придбання, зберігання і доставку підручників і посібників для студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів» було передбачено 120 млн. грн. За інформацією Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, до початку 2011/2012 навчального року державне замовлення виконано в повному обсязі, за рахунок зазначених коштів видано підручників для 11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 127 назв загальним накладом 4 768 314 примірників на суму 104 705,0 тис. грн. та підручників для 10 класів 20 назв загальним накладом 317 552 примірники на суму 6 226,3 тис. гривень. М.ТОМЕНКО зауважив, що як видно з зазначених цифр, середня собівартість одного підручника в 2011 році становила близько 22 грн.

Водночас, він наголосив, що якщо проаналізувати аналогічні показники попередніх років, то середня собівартість підручника, який виготовлявся за рахунок коштів з Державного бюджету в 2005 – 2007 роках, становила приблизно 10 грн. М.ТОМЕНКО підкреслив, що навіть якщо брати до уваги індекс інфляції в Україні за ці роки, підвищення вартості сировини та інші чинники, то зростання собівартості одного шкільного підручника вдвічі дає підстави сумніватися в коректності та ефективності використання вказаних бюджетних коштів Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.