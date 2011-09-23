У столичній Дарниці пройде освітянська виставка

24 вересня у парку імені Воїнів-інтернаціоналістів (вулиця Вербицького, 5), що у Дарницькому районі, відбудеться виставка «Освіта Дарниці: сьогодення та перспективи розвитку».

Як повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації, у виставці братимуть участь близько 3 тис. громадян, серед них – учителі та вихователі, які поділяться своїми досягненнями у сфері навчання і виховання дітей.

Усі 105 освітянських установ району презентуватимуть методично-педагогічні здобутки, досягнення у навчально-виховному процесі та інноваційні методи і форми роботи.

У тематичних містечках виставки мешканців і гостей району чекають експозиції дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, чисельні майстер-класи, педагого-психологічні консультаційні пункти, показові виступи членів творчих та спортивних шкільних об’єднань.

На стадіоні, що розташований у парку, відбудуться показові виступи представників спортивно-технічних гуртків.

Паралельно з роботою виставки будуть відбуватися культурно-розважальні заходи: концерт художніх дитячих колективів навчальних закладів районного управління освіти, професійно-технічних та вищих навчальних закладів району. Усі охочі зможуть взяти участь у конкурсно-розважальній програмі «Дарницький майдан’S».

На святі також будуть присутні делегації освітян Яготина, Миргорода та Кам’янського району Придністровської Молдавської Республіки.

Початок заходу о 10.00.