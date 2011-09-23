Студентка, яка "вручала" квіти Табачнику сказала, хто їй допомагав

Студентка Національного університету "Києво-Могилянська академія" Дарина СТЕПАНЕНКО, яка під час Саміту міністрів освіти СНД у клубі Кабміну вдарила квітами міністра освіти Дмитра ТАБАЧНИКА, в ефірі програми «Вечір з Миколою Княжицьким» на ТВі сказала, що цю акцію організувала мистецька спілка «Братство святого Луки».

Як інформує прес-служба ТВі, також вона повідомила, що організація не має відношення до Києво-Могилянської Академії, а своєю метою вважає привернути увагу громадськості до будь-яких проблем засобами мистецтва, а не силовими методами.

«Ми беремо креативом. Наші акції завжди неочікувані» - сказала Д.СТЕПАНЕНКО.

На запитання, чому після акції її зустрів провідник громадянського руху «Спільна Справа» Олександр ДАНИЛЮК та інші відомі політики, Д.СТЕПАНЕНКО відповіла: «Ми співпрацюємо. Була допомога у підготовці до цієї акції. Це була підтримка. І технічна, і моральна».