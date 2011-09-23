Українських класів у Москві нема через пасивність громади

Пасивність української громади не дозволяє відкрити українські класи у Москві.

Про це власному кореспондентові УНІАН у РФ повідомив Надзвичайний і Повноважний посол України в Росії Володимир ЄЛЬЧЕНКО.

“Я не перший посол, який займається цією проблемою, і кожен раз, коли ми доходимо до питання про те, що потрібні заяви батьків, їх не набирається достатньої кількість для того, щоб відкрити українську школу, або хоч б клас”, - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО.

За його словами, станом на 1 вересня, не зважаючи на активну інформаційну кампанію, поступила лише одна заява від батьків про навчання в українському класі.

“Така пасивність української громади у Москві мене дивує, оскільки активісти українських організацій це питання порушують весь час. Ми намагаємося допомогти – в результаті ми отримуємо одну заяву”, – заявив дипломат.

При цьому він зазначив, що такої проблеми немає у Башкортостані, де працює 8 українських шкіл.

В.ЄЛЬЧЕНКО зауважив, що, не дивлячись на таку ситуацію, посольство буде сприяти створенню українського класу в одній із московських шкіл, якщо буде потреба з боку українців, які мешкають у Москві.

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня міністр уряду Москви, керівник департаменту освіти російської столиці Ісаак КАЛИНА повідомив, що у Москві не відкриватимуться українські класи з 1 вересня через відсутність школярів. «Ми готові відкрити класи з будь-якою мовою (навчання), коли є відповідні заяви від батьків», - сказав І.КАЛИНА. Відповідаючи на уточнююче запитання УНІАН, чи є такі заяви, він заперечливо похитав головою.

4 червня міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро ТАБАЧНИК висловив сподівання, що перші українські класи у гімназіях Москви і Санкт-Петербурга відкриються 1 вересня цього року.

За словами Д.ТАБАЧНИКА, велися переговори з департаментами освіти двох російських міст, щоб визначити авторитетні гімназії для відкриття українських класів.

3 червня міністр освіти і науки РФ А.ФУРСЕНКО заявив, що його відомство підтримує створення українських гімназій у Москві та Санкт-Петербурзі.

Водночас, під час зустрічі з українською громадою 15 червня А.ФУРСЕНКО заявив, що українська діаспора в РФ також має нести відповідальність за наповнення українських шкіл у Москві і Санкт-Петербурзі.