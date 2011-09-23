Студенти таки провели вчора свій захід в Києві

На Софійській площі у Києві студенти, які виступають проти політики міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра ТАБАЧНИКА, провели вчора контр-форум “Інша сторона освіти”, незважаючи на постанову суду про заборону проведення масових акцій в центрі Києва 22-23 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, на Софійській площі пройшли, зокрема, семінари та лекції в рамках проекту “Інша сторона освіти”, які вели студентами з різних країн.

Організатори акції зазначали, що на сьогодні заплановано проведення маршу протесту та блокади Форуму міністрів освіти європейських країн «Школа XXI сторіччя: Київські ініціативи», що проходить 22-23 вересня у Києві.

Водночас, за словами одного з організаторів контр-форуму Іллі ВЛАСЮКА, оскільки заявлений ними маршрут ходи по вул. Мала Житомирська - Майдан Незалежності - Інститутська підпадає під судову заборону, він буде змінений.

«Також ми плануємо передати Д.ТАБАЧНИКУ свої вимоги, провести круглий стіл в приміщенні Ради профспілок, і, якщо нам вдасться, то проведемо блокаду міжнародного освітнього форуму”, - додав він.

Як зазначають організатори студентського контр-форуму, їхній захід покликаний вплинути на прийняття рішень, які можуть негативно вплинути на освітні процеси в усій Європі та є альтернативою з’їзду міністрів освіти, що в цей самий час проводиться у Києві. Учасники контр-форуму не згодні зі змінами у сфері освіти, які впроваджує Міносвіти України.

На студентський форум з’їхались студенти та викладачі вишів з багатьох країн.

Водночас, вчора на Михайлівській площі у Києві міліція затримала трьох учасників студентського контр-форуму “Інша сторона освіти”. Активістів було затримано після двох сутичок представників міліції з учасниками акції, які намагалися забрати свою звукопідсилюючу апаратуру, підготовлену для проведення акції.

За інформацією учасників освітнього контр-форуму “Інша сторона освіти”, затриманих доправили до Шевченківського райвідділу міліції.

Член Громадської ради при Міністерстві внутрішніх справ Володимир ЧЕМЕРИС повідомив УНІАН, що Київський окружний адміністративний суд заборонив профспілці «Пряма дія» проводити масові акції на центральних площах і вулицях міста.