Діаспора у США закликає Януковича звільнити "міністрів-українофобів"

Представники української діаспори закликають Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА звільнити "міністрів-українофобів".

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у їхньому відкритому листі до Президента, який вони розповсюдили під час пікетування Постійного представництва України при ООН з приводу відвідання В.ЯНУКОВИЧЕМ чергової сесії Генасамблеї ООН в Нью-Йорку.

Як йдеться у листі, за останній рік ситуація щодо прав людини та національних прав лише погіршилася, про свідчать політичні переслідування в країні. На думку діаспори, дії уряду реалізують антиукраїнську політику: ведуться намагання переписати історію України, вони спрямовані на знищення української національної ідентичності, заперечування Голодомору як акту геноциду українського народу. Представники діаспори нагадали і про закриття музею УНР та скасування звання Героя України Степану Бандеру та Роману Шухевичу.

"Ми не втрачаємо надії, що Ви зрозумієте помилковість Ваших сьогоднішніх позицій та приймете тягар чесної служби нашому народу... Українофобні міністри, котрі не шанують українських цінностей, ніяк не мають права залишатися в уряді і продовжувати дії проти українського народу та Української держави", - підкреслюється у листі.

Представники діаспори висловили готовність зустрітися з В.ЯНУКОВИЧЕМ та іншими посадовими особами уряду для проведення діалогу, але "лише тоді, коли побачимо в усіх галузях українського уряду дотримання демократичних принципів та Вашу щиру турботу про українську націю та її численні проблеми". "Ми сподіваємось, що Ви звернете увагу на наші занепокоєння", - йдеться у листі.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня у Нью Йорку представники української діаспори пікетували будівлю Постійного представництва України при ООН. Близько 30 осіб тримали українські та американські прапори, а також транспаранти "Геть українофобів!", "Януковича, Азарова, Табачника - геть!", а також транспарант "Ні - політичним репресіям. Україні - волю" із зображенням Юлії ТИМОШЕНКО за гратами.

Раніше у Представництві України при ООН зазначили, що поліція Нью-Йорка заборонила проведення пікету, оскільки будівля належить до переліку об`єктів, які посилено охороняються. Натомість у діаспорі відповіли, що така інформація не відповідає дійсності. За їх поясненнями, для проведення акції був потрібен лише дозвіл на встановлення звукопосилюючої апаратури, такий дозвіл отримано і акція буде проведена, як заплановано.