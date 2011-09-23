Всеукраїнська студрада засудила поведінку студентки НаУКМА

Всеукраїнська студентська рада засудила поведінку студентки першого курсу Києво-Могилянської академії Дарини СТЕПАНЕНКО на Форумі міністрів освіти європейських країн, під час якого вона вдарила міністра освіти і науки, молоді та спорту України Дмитра ТАБАЧНИКА букетом квітів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Всеукраїнської студентської ради.

"Студентка Києво-Могилянської академії сьогодні образила не особисто міністра освіти і науки, молоді та спорту Д.ТАБАЧНИКА, своїм вчинком вона принизила Державу Україна в очах європейської громадськості", - сказала керівник Всеукраїнської студентської ради Анастасія САБОВА, коментуючи цей інцидент.

На її думку, поведінка Д.СТЕПАНЕНКО ганьбить честь навчального закладу, в якому вчиться дівчина. "Могилянка завжди позиціонувала себе як елітарний виш. Сьогодні вона яскраво продемонструвала свою "інтелігентність". Про яке європейське майбутнє України та високу якість освіти ми можемо говорити, якщо у нас деякі виші схожі на зоопарк або цирк?", - зазначила А.САБОВА.

"Я знаю багатьох хороших студентів НаУКМА, які успішні в навчанні, талановиті, мають перспективи. Знаю багатьох успішних, і в бізнесі, і в політиці випускників цього вишу. Однак невеличка зграйка не зовсім адекватних осіб своїми безглуздими вчинками просто ганьблять честь університету", - наголосила студентський лідер.

А.САБОВА також додала, що за подібні хуліганські дії передбачена відповідальність. Зокрема статтею 346 Кримінального кодексу України передбачено, що погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча, умисне заподіяння особам середньої тяжкості тілесних ушкоджень чи легких тілесних ушкоджень, нанесення побоїв чи вчинення інших насильницьких дій у зв`язку з їх державною або громадською діяльністю - караються позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 вересня, на Форумі міністрів освіти європейських країн "Школа XXI сторіччя: Київські ініціативи" 17-річна студентка першого курсу Києво-Могилянської академії Д.СТЕПАНЕНКО вдарила міністра освіти і науки, молоді та спорту України Д.ТАБАЧНИКА букетом квітів.

Як зазначила Д.СТЕПАНЕНКО журналістам, таким чином вона висловила протест проти політики, яку проводить Д.ТАБАЧНИК, та проти того, що студентам заборонили сьогодні проводити акції протесту у різних місцях Києва.

У свою чергу Д.ТАБАЧНИК заявив, що ніякого інциденту зі студенткою Києво-Могилянської академії Д.СТЕПАНЕНКО не було, вона просто намагалася вручити йому квіти.

"Ніякого інциденту у нас не сталося. Спочатку вона чарівно посміхалася, казала, як вона прагне подарувати квіти, потім почала тицяти від пересердя цими квітами. Ставлюсь до цього абсолютно спокійно, бачите, абсолютно нормально", - зазначив Д.ТАБАЧНИК.

Працівники міліції склали на студентку адміністративний протокол за статтею 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За це правопорушення дівчині загрожує або штраф, або арешт терміном до 15 діб.