Нова "зброя” студентів - букет

22 вересня на Форумі міністрів освіти європейських країн «Школа XXI сторіччя: Київські ініціативи» 17-річна студентка першого курсу Києво-Могилянської академії Дарина СТЕПАНЕНКО вдарила міністра освіти і науки, молоді та спорту України Дмитра ТАБАЧНИКА букетом квітів.

Як передає кореспондент УНІАН, під час виступу одного із учасників форуму студентка підійшла до Д.ТАБАЧНИКА, який є модератором цього форуму, з букетом квітів і почала з ним говорити. Д.ТАБАЧНИК піднявся зі свого місця, щоб відповісти їй, але Д.СТЕПАНЕНКО вдарила міністра квітами по обличчю.

Як зазначила Д.СТЕПАНЕНКО журналістам, таким чином вона висловила протест проти політики, яку проводить Д.ТАБАЧНИК, та проти того, що студентам заборонили у цей день проводити акції протесту у різних місцях Києва.

Після інциденту охорона вивела студентку із зали, де проходить форум, і передала працівникам міліції, які склали на неї адміністративний протокол за статтею 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Це правопорушення дівчині загрожує або штраф, або арешт терміном до 15 діб.

У свою чергу народний депутат з фракції НУ-НС Андрій ПАРУБІЙ повідомив, що Д.СТЕПАНЕНКО була доставлена до Печерського райвідділу міліції, де був складений адміністративний протокол. Депутат зазначив, що написав відповідну заяву в міліції, що ручається за студентку, після чого дівчину відпустили з відділку. А.ПАРУБІЙ пояснив, що особисто поручився за Д.СТЕПАНЕНКО, оскільки дівчина не є киянкою і не є повнолітньою, то до відділу міліції мали прибути батьки, однак через значну відстань не можуть цього зробити.

ЗІ свого боку Д.ТАБАЧНИК заявив, що інциденту зі студенткою Києво-Могилянської академії не було і що дівчина просто намагалася вручити йому квіти.