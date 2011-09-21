У Києві відкриється перший центр для неповнолітніх матерів
18:12, 21 вересня 2011Освіта
0 0
До проекту залучились громадські організації
До кінця року у столиці відкриється перший спеціалізований центр для неповнолітніх матерів.
Про це розповів начальник Служби у справах дітей КМДА Микола КУЛЕБА під час прямого ефіру програми «Столиця. Спецпроект» на телеканалі «Київ».
«Сьогодні у приміщенні закінчується ремонт, але вже зараз у центр надходять дзвінки з питаннями, коли буде відкриття. Робота центру фінансуватиметься з міського бюджету, але до його створення підключилися і громадські організації. Уже з нового року він буде приймати неповнолітніх матерів», – розповів М.КУЛЕБА .
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter