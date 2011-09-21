До весни у Сумах відкриють сучасний дитячий футбольний центр

Голова Сумської облдержадміністрації, президент обласної Федерації футболу Юрій ЧМИР заявляє, що до весни в регіоні з`явиться дитячий футбольний центр європейського рівня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це губернатор заявив під час ознайомлення в обласному центрі з ходом реконструкції футбольного поля комунального підприємства «Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву «Зміна».

Реконструкція футбольного поля дитячо-юнацької школи здійснюється за рахунок субвенції з обласного бюджету обсягом 2 млн. грн. Федерації футболу Сумської області. Після її завершення розмір поля становитиме 105х68 метрів.

«Новий стадіон дозволить нам залучити більше дітей і підлітків до занять футболом, якісно готувати професійні кадри для поповнення збірних команд і футбольних клубів області», - підкреслив Ю.ЧМИР.

При цьому він відзначив, що буде створено належну матеріально-технічну базу для підготовки молодих футболістів, щоб вже до весни наступного року центр піднявся на європейський рівень, умови в якому могли б на рівних конкурувати з подібними центрами донецького «Шахтаря», київського «Динамо» або харківського «Металіста».

За словами губернатора, бюджетних коштів для виконання накресленої мети не вистачить, оскільки створення такого дитячого футбольного центру передбачає не тільки реконструкцію ігрового поля, а й повне оновлення кабінетів, тренерських кімнат, роздягалень, душових та інших приміщень існуючої ДЮСШ, а також будівництво нових трибун для глядачів, установку сучасного освітлення тощо.

Тому, за словами Ю.ЧМИРЯ, створення дитячого футбольного центру європейського зразка має стати не тільки завданням обласної влади і Федерації футболу Сумської області, а й усієї громадськості регіону, а також спонсорів.

За словами директора центру Віктора ЖИВОТОВА, на даний час в центрі проводять навчання 26 навчальних груп, в яких безкоштовно займаються близько 350 дітей віком від 6 до 16 років, - практично всі охочі. З цими дітьми працюють 12 тренерів першої категорії, зокрема – два майстри спорту СРСР.