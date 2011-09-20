В області передано 35 шкільних автобусів

20 вересня 2011 року за участю Міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра ТАБАЧНИКА на базі ЗАТ «Бориспільський автозавод» (м. Бориспіль) відбулося урочисте вручення першої партії шкільних автобусів представникам відділів освіти районних державних адміністрацій з метою забезпечення регулярного безоплатного перевезення учнів та педагогічних працівників до місць навчання, роботи і додому у сільській місцевості.

Про це повідомляє офіційний сайт Міністерства освіти і науки, молоді та спорту.

Шкільні автобуси постачаються на виконання завдань та заходів Державної цільової соціальної програми «Шкільний автобус». Зараз представники місцевих адміністрацій отримали 35 машин.

За словами Д.ТАБАЧНИКА, виконання цієї програми ще раз доводить, що Кабінет Міністрів України розуміє важливість шкільного автобусу для розвитку села, адже це не просто спеціалізований транспортний засіб цільового призначення, це по суті – можливість отримати якісну освіту для дітей, які проживають у селі.

«Державна цільова соціальна програма «Шкільний автобус» була затверджена у 2003 році, щоб дати доступ до якісної освіти дітям із сільської місцевості. Рекордним був 2004 рік, коли за програмою було виготовлено майже 400 нових шкільних автобусів. Автором програми був на той час Прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ. Потім настали інші часи і в 2008-2009 роках жодного автобусу не було випущено. Проте у 2010 році за Уряду Миколи АЗАРОВА відновлено Державну цільову соціальну програму «Шкільний автобус». В 2010 році було виготовлено 112 автобусів, а цього року – в двічі більше – 214», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

Також Міністр освіти і науки, молоді та спорту висловив слова подяки колективу Бориспільського автозаводу, за те що в стислі терміни виконали замовлення областей. Сьогодні по шість новеньких автобусів поїдуть до Дніпропетровщини та Донеччини, по п’ять – до Одеської області, Запоріжжя та Полтавщини.

Д.ТАБАЧНИК зазначив, що вручення шкільних автобусів – це свято для освітян, яке забезпечили Уряд та амтомобілебудівельники.