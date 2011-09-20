Школи Києва отримають сучасне енергозберігаюче обладнання

Київ виділив додатково 3 млн. грн. на встановлення в школах міста сучасного енергозберігаючого обладнання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, загалом міським бюджетом на підготовку закладів освітньої галузі до роботи в осінньо-зимовий період було передбачено 23 669,5 тис. грн., а на підготовку до нового навчального року – 96 160,3 тис. грн. А для дотримання санітарних норм освітлення у навчальних приміщеннях та для ефективного використання бюджетних коштів рішенням Київської міської ради додатково виділено 3 млн. грн. на встановлення у загальноосвітніх закладах сучасного енергозберігаючого обладнання.

Також розроблено заходи щодо «Регіональної програми підвищення енергоефективності для міста Києва на 2011–2015 роки». Зокрема, у школах визначено відповідальних осіб, які контролюють та обліковують споживання теплової, електричної енергії, гарячої та холодної води.

Начальник Головного управління освіти і науки Віра ГОРЮНОВА запевнила, що всі столичні навчальні заклади своєчасно розпочнуть опалювальний сезон. За її словами, під час підготовки шкіл до роботи в осінньо-зимовий період відремонтовано 82 дахи, 19 фасадів і 76 мереж гарячого та холодного водопостачання, проведено обслуговування 180 модульних індивідуальних пунктів, перевірено 205 вузлів обліку теплової енергії.