В Європі вітають посаду Уповноваженого з прав дитини в Україні

Комісар Ради Європи з прав людини Томас ХАММАРБЕРГ вважає важливим кроком для України запровадження посади Уповноваженого Президента з прав дитини.

Як повідомляє прес-служба Президента України, про це Т.ХАММАРБЕРГ сказав під час зустрічі з Уповноваженим Президента України з прав дитини Юрієм ПАВЛЕНКОМ.

На думку Т.ХАММАРБЕРГА, запровадження такої посади сприятиме посиленню роботи у сфері захисту прав дитини в Україні.

Під час зустрічі сторони зокрема порушили питання прав дітей і батьків та запобігання насильству в сім’ї.

«Конвенція ООН про права дитини орієнтована на інтереси сім’ї, в ній підкреслюється абсолютна важливість хорошої сімейної атмосфери і поваги батьками прав своїх дітей. Жодне насильство стосовно дітей не може бути виправдане. Кожному насильству щодо дітей можна запобігти», – наголосив Комісар Ради Європи.

Ю.ПАВЛЕНКО та Т.ХАММАРБЕРГ також обговорили проблему захисту прав дітей, які перебувають у конфлікті з законом. «В’язниця для дитини – це повністю провальний експеримент у сфері захисту прав дитини у всьому світі», – підкреслив Т.ХАММАРБЕРГ.

У свою чергу Ю.ПАВЛЕНКО наголосив, що стан захисту прав дітей нині перебуває під пильною увагою Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА. У цьому контексті він відзначив, що 13 жовтня відбудеться Всеукраїнська нарада з питань захисту прав дитини, під час якої буде проаналізовано стан захисту прав дитини в Україні, а також визначено подальші дії для вдосконалення роботи органів центральної і місцевої влади у цій сфері.

Ю.ПАВЛЕНКО зазначив, що Україна має намір найближчим часом вступити до Європейської організації дитячих омбудсменів і нині готує стратегію політики щодо прав маленьких громадян до 2015 року, яку планує представити європейським колегам уже у листопаді цього року.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ПАВЛЕНКО, який у попередні роки обіймав посаду міністра у справах сім’ї, молоді та спорту, 11 серпня ц.р. указом Президента був призначений Уповноваженим глави держави з прав дитини. Іншим указом глава держави затвердив положення про Уповноваженого Президента з прав дитини і створив в Адміністрації Президента Управління забезпечення діяльності Уповноваженого Президента з прав дитини.