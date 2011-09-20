На Рівненщині засудили за продаж коноплі у школі

На Рівненщині до 5 років позбавлення волі засуджено чоловік за продаж 9 грамів коноплі на території Ситненської школи в Радивилівському районі.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України в Рівненській області.

При спробі продати наркотики зловмисника затримали місцеві правоохоронці.

Цей факт було задокументовано на початку року. Нині ж обнародуване рішення суду – позбавлення волі терміном на 5 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна.