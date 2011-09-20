У НаУКМА заперечують проблему відсутності студквитків

Президент Національного університету “Києво-Могилянська академія” Сергій Квіт заявляє, що всі студенти-першокурсники НаУКМА забезпечені студентськими квитками в повному обсязі. Як повідомив С. Квіт в коментарі УНІАН, раніше поширена “Студентським захистом” інформація про відсутність заяв з боку Могилянки на виготовлення студентських квитків не відповідає дійсності.

“В період з 1 по 5 вересня ми видали студентські квитки всім нашим першокурсникам (бакалаврам, спеціалістам і магістрам)”, – запевнив президент НаУКМА.

Як повідомляв УНІАН, координатор громадської ініціативи «Студентський захист» Андрій Черних заявив, що ректори 18 вищих навчальних закладів, серед яких і НаУКМА, станом на 13 вересня 2011 року не подали заявки на виготовлення студентських квитків.