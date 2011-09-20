У Могилянці презентують есеї Чеслава Мілоша

Сьогодні в Центрі польських та європейських студій Києво-Могилянської академії відбудеться презентація книжки есеїв Нобелівського лауреата Чеслава Мілоша «Велике князівство літератури», повідомили УНІАН у прес-центрі НаУКМА.

Есеї Чеслава Мілоша впорядкували та переклали відомі бувальці Центру Олена Коваленко та Ірина Ковальчук, належну підтримку дав їм Андрій Павлишин, який не лише переклав частину есеїв, а й написав необхідні коментарі. Вступне слово – Олі Гнатюк.

У програмі заходу передбачено також коротку фільмову несподіванку.

Презентація есеїв Чеслава Мілоша започатковує зустрічі з книжками, які проводитиме Центр у новому навчальному році.

Чеслав Мілош належить до ґрона класиків польської літератури, а водночас до тих письменників, яким польська культура другої половини ХХ ст. завдячує своє модерне обличчя. Зібрані у книжці есеї представляють українському читачеві блискучого інтелектуала Чеслава Мілоша, його духовну біографію, накладену на сітку географічних координат Вільно – Варшава – Париж – Берклі – Краків та співзвучну з найважливішими подіями ХХ століття. Читач знайде у книжці також виразні портрети поетових приятелів і побратимів Єжи Ґедройця, Станіслава Вінценза, Вітольда Ґомбровича, Томаса Венцлови, Йосифа Бродського.

Початок презентації – о 18:00.