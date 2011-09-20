В Італії вибрали найдобрішого школяра

Найдобріший школяр Італії – Антоніо Марія Маннілло. Він живе в містечку П’єдимонте-Матезе в Кампанії і зараз ходить у другий клас початкової школи.

Національна асоціація «Найдобріший учень Італії» нагородила його спеціальною премією за доброту. Кандидатуру школяра з Кампанії висунула його вчителька Розанна Беллуччі. Саме вона подумала, що цей «добрий, відкритий, ввічливий, доброзичливий хлопчик» гідний премії.

Його однокласники теж визнали, що Антоніо завжди готовий допомагати і ділитися зі всіма. Разом з учителькою вони послали комісії свої розповіді про Антоніо. Незабаром в школу прийшла відповідь з асоціації: Антоніо Марія Маннілло і справді є найдобрішим італійським школярем.

Як пише Il Mattino, мама Антоніо була вражена несподіваною новиною. Звичайно, вона була дуже рада і небагато збентежена тим, що доброта її сина тепер відмічена особливою премією.

«Мій син абсолютно звичайна дитина. Водночас я дуже задоволена, що премія доброти дісталася мешканцю провінції Казерта. Це означає, що не все у нас так вже погано, як частенько стверджують в новинах. Принаймні найдобріший італійський школяр живе тут», – сказала вона.

Euromag.ru