Українські студенти отримають стипендії для навчання в Кембриджі

Університет Кембриджу подовжив Українську стипендіальну програму на 2012-13 навчальний рік. Як повідомили УНІАН у прес-службі Університету Кембриджу, в 2012-13 навчальному році стипендіальна допомога буде надана 5 студентам для проходження однорічного навчання у магістратурі Кембриджу за однією з 50 гуманітарних спеціальностей.

«Кількість вступних заявок з України значно збільшилась. Багато молодих людей, які не можуть самостійно сплачувати за навчання в Університеті Кембриджу, нині знають, що вони мають шанс навчатись безкоштовно завдячуючи Українській стипендіальній програмі, – повідомила керівник кафедри славістики в Університеті Кембриджу, доктор Емма Віддіс. – Ми раді, що ця програма виконує своє головне призначення – надати найбільш талановитій українській молоді можливість здобути таку престижну освіту та досягнути вершин у сфері своєї професійної діяльності».

Отримати стипендії можуть громадяни України, які поступають на навчання до Університету Кембриджу. Претенденти повинні мати або здобути найближчим часом, достатню академічну освіту, яка дає можливість поступити на магістратуру, а також на високому рівні володіти англійською мовою. Прийом вступних заявок буде тривати з 1 вересня 2011 року по 2 грудня 2011 року. Відібрані кандидати отримають повідомлення в травні 2012 року.

Стипендія буде прокривати оплату навчання та проживання в Університеті, а також витрати на утримання, в залежності він фінансових потреб студента. Відбір претендентів на стипендії буде проводити спеціальний комітет Університету Кембриджу під керівництвом Емми Віддіс. Перевага буде віддана студентам, які продемонструють визначні академічні успіхи та високий рівень володіння англійською мовою, які також вирізняються особистісними якостями, що виокремлюють їх в якості потенційних лідерів, здатних принести користь суспільству.

Українська стипендіальна програма заснована в 2010 році за ініціативи та фінансової підтримки бізнесмена Дмитра Фірташа.