У вишах Луганщини виявлено низку порушень законодавства

За результатами перевірок додержання вимог законодавства про освіту у вищих навчальних закладах Луганщини прокуратурою області виявлено низку порушень в частині забезпечення прав молоді на здобуття вищої освіти.

Про це кореспондента УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Луганської області.

Перевірками встановлено, що не всі вузи мають ліцензії на право здійснення освітньої діяльності, сертифікати про акредитацію напрямків та спеціальностей. Також виявлено факти ігнорування керівництвом вишів вимог щодо продовження ліцензій.

Крім того, виявлено порушення законодавства при навчанні, стажуванні та проходженні студентами виробничої практики.

Зокрема, прокуратурою м. Алчевська порушено кримінальну справу стосовно доцента однієї з кафедр Алчевського Донбаського державного технічного університету, який отримав від старости групи хабара у сумі 14 тис. грн. за виставлення 20 студентам заліків без фактичного їх прийому. Кримінальна справа за обвинуваченням доцента вже розслідувана і направлена до суду.

В Луганському державному медичному університеті 20 студентам з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, не нараховано 57 тис. грн. стипендій за 2009-2011 роки. У цьому ж виші виявлено ще ряд порушень, прокурор вніс подання ректору університету. За результатами його розгляду двох посадових осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності, поновлено права 81 студента, їм відшкодовано майже 100 тис. грн.

У Кремінському обласному медичному училищі було виявлено порушення в частині невиплати добових 63 студентам, які протягом 2010-2011 років проходили практику за межами навчального закладу. Прокурором Кремінського району керівнику медучилища внесене відповідне подання.