Мінфін вирішив зекономити на стипендіях у наступному році

Міністерство фінансів України всупереч позиції Міністерства освіти і науки “запланувало” недофінансування видатків на виплату стипендій на рівні 638 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Громадської ініціативи «Студентський захист», посилаючись на аналіз видатків на виплату студентських стипендій в 2011 році, показників індексації та проект державного бюджету України на 2012 рік.

“На виплату студентських стипендій на 2012 рік заплановано лише 4 млрд. 106 млн. грн., а потреба з урахуванням обов’язкової виплати індексації становить 4 млрд. 744 млн. грн., де на виплату стипендії необхідно додатково 106 млн. грн., а на її індексації - 532 млн. грн.”, - підкреслив координатор громадської ініціативи “Студентський захист” Андрій ЧЕРНИХ.

У свою чергу президент Національного студентського союзу Анатолій ІГНАТОВИЧ зауважив, що, на жаль, далеко не завжди студенти, які мають право на стипендію, отримують стипендіальні кошти у повному обсязі. Зокрема, за інформацією, яка надходить Національному студентському союзу, окремі вищі навчальні заклади допускають порушення соціальних прав студентів - стипендії виплачувалися у меншому розмірі, ніж передбачено законодавством, не проводилася їх індексація тощо.

За словами А.ІГНАТОВИЧА, можливе недофінансування вищих навчальних закладів через позицію Мінфіну може спричинити необгунтоване “урізання” оцінок студентів, щоб зекономити на стипендіях, що неприпустимо.

Враховуючи вищезазначене, Національний студентський союз та громадська ініціатива “Студентський захист” направили звернення до Міністерства фінансів та Комітету з питань бюджету Верховної Ради щодо необхідності збільшення фінансування виплати стипендій в 2012 році на 638 млн. грн.

***На сьогоднішній день студенти вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації отримують стипендію в розмірі 720 грн. (530 грн. + 190 грн. – індексація 36%), підвищена стипендія - 802 грн. (590 грн. + 212 грн. - індексація).