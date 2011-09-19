Табачник стверджує, що можна казати: "на Україні"

Міністр освіти і науки Дмитро ТАБАЧНИК продовжує стверджувати, що можна вживати словосполучення "на Україні".

Про це він сказав в інтерв`ю російському радіо "Ехо Москви".

"Я вже колись говорив, що обидві форми абсолютно правильні, тому що прийменник "на" і "в" не є мірилом державності", - сказав Д.ТАБАЧНИК.

"Коли ми говоримо "на Кубі" - це правильна історично сформована форма російської мови. Але це не скасовує кубинську державність. Так само можна говорити "на Мадагаскарі" - і це не змінює суті Мадагаскарської республіки", - вважає Д.ТАБАЧНИК.

Він зауважив, що йому особисто абсолютно однаково, який прийменник застосовується щодо України – «в» чи «на». Але міністр вважає, що стала стилістична форма має бути збережена, оскільки не потрібно мову політизувати. «І коли кажемо "на Далекому Сході", ну й "на Кубі" - це абсолютно нічого не означає, це просто культура мови", - сказав він.

Як повідомлялося, згідно зі стилістичними нормами української мови, у конструкції “на Україні” прийменник “на” свідчив про стан (статус) території як складової великої держави-імперії. Ця форма й нині існує на позначення частини від цілого, як регіону, області тощо, наприклад: на Алтай (-таї), на Буковині (-ну), на Одещині (-ну), на Поліссі (-ся).

Оскільки Україна є незалежною державою, то вживати слід конструкцію “в Україні” (позаяк не існує форм “на Китаї”, “на Польщі”, “на Франції”).

Водночас усі назви островів вимагають саме прийменника “на”: на Сахаліні, на Курилах, на Кіпрі, на Мадагаскарі тощо.

Нагадаємо, що разом зі згаданими Д.ТАБАЧНИКОМ державами Кубою, Мадагаскаром існують однойменні острови, на яких ці країни розташовані.