У вишах Росії навчаються понад 7 тисяч студентів із України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Москві повідомив міністр освіти та науки Росії Андрій ФУРСЕНКО.

«У наших вишах проходять навчання 7 тисяч 100 дітей з України», - сказав А.ФУРСЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, раніше А.ФУРСЕНКО заявляв, що Росія готова вдвічі збільшити квоти на безкоштовне навчання українських студентів у своїх вишах. Він зазначав, що сьогодні квота для України - 321 студент на рік.