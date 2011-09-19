Табачник прогнозує збільшення українських вишів у світових топах

Кількість українських вишів, що входять до світових рейтингів, може збільшитися.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це міністр освіти і науки, молоді і спорту України Дмитро ТАБАЧНИК сказав на прес-конференції у Москві.

Він нагадав, що в одному з найавторитетніших рейтингів Times вже з`явилися два українські виші: Донецький національний технічний університет і Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».

За словами міністра, складні документи з рейтингування вишів цілий ряд головних українських університетів ніколи не подавав і не заповнював.

«Ми створили робочу групу – це великий процес, це створення цілого пакету документів, це цілий ряд параметрів, які потрібно виміряти. На сьогодні завершуються такі роботи, потрапила до рейтингу ціла низка українських університетів – національний університет імені Шевченка, Харківський національний університет імені Каразіна й інші», - сказав він.

Разом з тим Д.ТАБАЧНИК підкреслив, що ректорати вишів самі повинні зробити все, щоб їх учбові заклади потрапили до світових рейтингів.

Міністр зазначив, що одним з найважливіших показників для внесення до рейтингу є бюджет університету, і тут є певні складнощі у вимірюванні. За словами Д.ТАБАЧНИКА, західні університети показують у своїх бюджетах багато коштів, що надійшли від комерціалізації власних наукових розробок.